Isparta'da Uyuşturucu Ticareti Nedeniyle Aranan Kişi Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Bugün gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA