Isparta'da Uyuşturucu Ticareti Nedeniyle Aranan Kişi Yakalandı
Isparta'da polis ekipleri, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı uyuşturucu ticareti suçundan yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa