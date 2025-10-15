Isparta'da Uyuşturucu Suçundan İki Şahıs Tutuklandı
Isparta'da yapılan polis operasyonunda, uyuşturucu madde kullanma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadelesi kapsamında dün gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Yapılan operasyonlar sonucunda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, aynı suçtan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka şahıs yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA