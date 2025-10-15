Isparta'da Uyuşturucu Suçundan İki Şahıs Tutuklandı

Isparta'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadelesi kapsamında dün gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Yapılan operasyonlar sonucunda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, aynı suçtan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka şahıs yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA