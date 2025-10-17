Isparta'da Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Isparta'da, uyuşturucu madde suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, dün gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa