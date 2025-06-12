Isparta'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Isparta'da, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Isparta'da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa