Isparta'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobilde yapılan aramada, patates çuvallarının arasında 1563 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerce Gönen- Isparta karayolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, patates çuvallarının arasında 1563 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.