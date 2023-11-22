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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

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Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobilde yapılan aramada, patates çuvallarının arasında 1563 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce Gönen- Isparta karayolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, patates çuvallarının arasında 1563 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Isparta Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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