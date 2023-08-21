Isparta'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Kişi Gözaltına Alındı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde yapılan operasyonda 12 kişinin evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğunu ve yasadışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Operasyonda uyuşturucu madde, silahlar ve tarihi objeler ele geçirildi.