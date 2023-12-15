Isparta'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Operasyon sonucunda 105 gram metamfetamin ele geçirildi.

Isparta'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Mersin'den Isparta'ya 1 şahsın uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı.14 Aralık tarihinde Isparta merkezde 1 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan arama neticesinde, 105 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA