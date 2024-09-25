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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Yakalandı

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Yakalandı
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Isparta'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde üretimi için iklimlendirme düzeneği kuran bir şahsı yakaladı. Operasyonda uyuşturucu ve ekipmanlar ele geçirildi.

Isparta'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda ikametgahında uyuşturucu madde üretmek için iklimlendirme düzeneği kuran şahıs, yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Isparta'nın Yalvaç İlçesinde 1 şahsın ikametgahında uyuşturucu madde üretmek için iklimlendirme düzeneği kurduğu bilgisi alınmasının ardından ekiplerce gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 adet iklimlendirme çadırı, 100 gram esrar maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 5 adet fan ile 3,5 kilogram katı ve sıvı bitki gübresi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından adli işlem başlatıldı - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Hukuk

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