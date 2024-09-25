Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Yakalandı

Isparta'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda ikametgahında uyuşturucu madde üretmek için iklimlendirme düzeneği kuran şahıs, yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Isparta'nın Yalvaç İlçesinde 1 şahsın ikametgahında uyuşturucu madde üretmek için iklimlendirme düzeneği kurduğu bilgisi alınmasının ardından ekiplerce gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 adet iklimlendirme çadırı, 100 gram esrar maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 5 adet fan ile 3,5 kilogram katı ve sıvı bitki gübresi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından adli işlem başlatıldı - ISPARTA