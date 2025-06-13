Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
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Isparta'da düzenlenen operasyonda, kağıda emdirilmiş 2 bin 826 kullanımlık sentetik kannabinoid ve 2,46 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da düzenlenen operasyonda, kağıda emdirilmiş 2 bin 826 kullanımlık sentetik kannabinoid ve 2,46 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada 2 bin 826 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,46 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli şahıs "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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