Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan operasyonda 2,83 gram esrar, 2 adet sentetik ecza, 5,12 gram metamfetamin ve 36 içimlik sentetik kannabinoid ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri ve bekçiler tarafından dün il merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 2,83 gram esrar, 2 adet sentetik ecza, 5,12 gram metamfetamin ve 36 içimlik sentetik kannabinoid bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa