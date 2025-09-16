Haberler

Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan operasyonda 2,83 gram esrar, 2 adet sentetik ecza, 5,12 gram metamfetamin ve 36 içimlik sentetik kannabinoid ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada esrar, metamfetamin, sentetik ecza ve sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri ve bekçiler tarafından dün il merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 2,83 gram esrar, 2 adet sentetik ecza, 5,12 gram metamfetamin ve 36 içimlik sentetik kannabinoid bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. - ISPARTA

