Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Ge geçirildi

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Ge geçirildi
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Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik kannabinoid, metamfetamin, extacy ve çeşitli uyuşturucu maddeler yakalandı. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik kannabinoid, metamfetamin, extacy ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 20 Haziran 2025 tarihinde kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 parça halinde 388 kullanımlık sentetik kannabinoid, 2 parça halinde 1,66 gram esrar, 3 parça halinde 2,7 gram metamfetamin, 3 adet extacy hap, 3 adet sentetik ecza ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda 1 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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