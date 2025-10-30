Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 798 Adet Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz gün yaptığı çalışmalarda 798 adet sentetik kannabinoid ile metamfetamin ve bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Resmi Ekipler Amirliği ve Yunus Timleri tarafından 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 798 adet sentetik kannabinoid, 0,97 gram metamfetamin ve 0,74 gram bonzai bulundu. Operasyon sonucu 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA