Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Isparta'da, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 92 şüpheliden, 6'sı tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 22 Eylül-22 Ekim tarihleri arasında operasyon ve şok uygulamalar gerçekleştirdi. OPerasyonlarda; toplam 7 bin 104 kullanımlık sentetik cannobinoid emdirilmiş kağıt uyuşturucu, 145 adet uyuşturucu hap, 89 gram eroin, 60 gram kokain, 30 gram esrar, 14 gram bonzai, 12 gram skunk, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda, 92 şüpheli şahıs yakalanarak, 6 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal/ticaretinden, 86 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmaktan adli işlem yapıldı. 6 şüpheli şahıs ise sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA