Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Binin Üzerinde Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Binin Üzerinde Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi
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Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kağıda emdirilmiş 6 bin 672 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kağıda emdirilmiş 6 bin 672 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve naklinin önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 10 Haziran'da il merkezinde düzenlenen operasyonda, kağıda emdirilmiş halde 6 bin 672 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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