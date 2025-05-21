Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 53 Kullanımlık Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 53 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik geçtiğimiz gün il merkezinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen çalışmalarda 9 parça halinde satışa hazır kağıda emdirilmiş toplam 53 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ISPARTA