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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 50 Gram Madde Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

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Isparta'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapıldı.

Isparta'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 50 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek, 1 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 1 Ocak günü, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 50 gram eroin ele geçirilerek 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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