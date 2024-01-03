Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 50 Gram Madde Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
Isparta'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapıldı.
Isparta'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 50 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek, 1 şüpheli tutuklandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 1 Ocak günü, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 50 gram eroin ele geçirilerek 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA