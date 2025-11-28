Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Isparta'da yapılan uygulamalarda kokain, eroin ve sentetik ecza ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri tarafından geçtiğimiz gün gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucuya yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin şüpheli kişi ve araçlar üzerinde yaptığı kontrollerde 0.58 gram kokain, 0.10 gram eroin ve 7 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA