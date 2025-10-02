Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
Isparta'da yapılan uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün bir ikamette yapılan aramada kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,72 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 1 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa