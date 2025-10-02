Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da yapılan uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün bir ikamette yapılan aramada kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,72 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 1 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası

7 başkan daha AK Parti'ye katılıyor! Rozetleri bugün takılacak
Sokak ortasında işlediği cinayeti böyle itiraf etti! Annesine mesaj attığı için öldürmüş

Cinayeti böyle itiraf etti! Annesine mesaj attığı için katletmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.