Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Isparta'da gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün bir ikamette yapılan aramada kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,72 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 1 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA