Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 154 Kullanımlık Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi
Isparta'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 154 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli ve suça sürüklenen bir çocuk gözaltına alındı.
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 154 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda, 1 şüpheli şahıs ile suça sürüklenen bir çocuk gözaltına alındı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 5 bin 154 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs ile suça sürüklenen bir çocuk gözaltına alındı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa