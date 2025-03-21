Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 154 Kullanımlık Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 154 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda, 1 şüpheli şahıs ile suça sürüklenen bir çocuk gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 5 bin 154 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs ile suça sürüklenen bir çocuk gözaltına alındı. - ISPARTA