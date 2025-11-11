Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 42 Adet Sentetik Madde Ele Geçirildi

Isparta'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 42 adet sentetik kannabinoid ve sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 42 adet sentetik kannabinoid ve sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA