Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 bin 6 kullanımlık sentetik cannabionoid (bonzai) emdirilmiş kağıt uyuşturucu, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen şok uygulamada toplam 9 bin 6 kullanımlık sentetik cannabionoid (bonzai) emdirilmiş kağıt uyuşturucu, 10 gram metamfetamin, 7 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uygulamada 1'i uyuşturucu madde imal ve ticareti, 1'i dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilen toplam 4 şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA