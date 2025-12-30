Haberler

Isparta'da Narkotik operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 28 Aralık pazar günü gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, kağıda emdirilmiş 4 bin 71 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
