Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 359 Gram Skunk Ele Geçirildi

Isparta'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 359 gram skunk ve 1,8 gram esrar ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 359,26 gram skunk, 1,80 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. - ANTALYA