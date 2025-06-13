Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltında

Isparta'da düzenlenen operasyonlarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile aynı suçtan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün il genelinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Atabey İlçe Emniyet Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi, Aynı suçtan aranan 1 kişi, olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA