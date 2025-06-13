Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltında

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Isparta'da düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi ve aynı suçtan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da düzenlenen operasyonlarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile aynı suçtan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün il genelinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Atabey İlçe Emniyet Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi, Aynı suçtan aranan 1 kişi, olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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