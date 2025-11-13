Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 351 Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 bin 351 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 351 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA