Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 351 Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği operasyonda 3 bin 351 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 bin 351 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 351 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa