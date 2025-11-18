Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 204 Adet Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Isparta'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 204 adet sentetik kannabinoid ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, 15–17 Kasım tarihlerinde uyuşturucuya yönelik denetim ve uygulamalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar kapsamında 7 parça halinde 204 adet sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA