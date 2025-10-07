Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliye adli işlem yapıldı, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda metamfetamin ve sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Isparta'da polis ekiplerince yürütülen operasyon ve uygulamalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 4 şüpheliye adli işlem yapılırken, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunus Timlerince, son iki günde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve operasyonlarda; 1,39 gram metamfetamin maddesi, kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 3 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca bir başka çalışmada da sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda olaylarla bağlantılı toplam 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu

Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.