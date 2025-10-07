Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Isparta'da polis ekiplerince yürütülen operasyon ve uygulamalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 4 şüpheliye adli işlem yapılırken, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunus Timlerince, son iki günde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve operasyonlarda; 1,39 gram metamfetamin maddesi, kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 3 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca bir başka çalışmada da sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda olaylarla bağlantılı toplam 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. - ISPARTA