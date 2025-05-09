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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
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Isparta'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 27 parça halinde satışa hazır toplam bin 88 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Isparta'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, satışa hazır sentetik kannabinoid ele geçirildi. 2 şüpheli uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, 27 parça halinde satışa hazır toplam bin 88 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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