Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
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Isparta'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Operasyonda bin 6 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Isparta'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyoda 6 parça halinde bin 6 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanırken, bir şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Diğer şüpheli ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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