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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 700 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 700 Ecstasy Hap Ele Geçirildi
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Isparta'da polis ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonda bir otobüste 2 bin 700 ecstasy hap üretiminde kullanılabilecek MDMA maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Isparta'da polis ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli görülen bir otobüste yapılan aramada, 2 bin 700 ecstasy hap üretiminde kullanılabilecek MDMA maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Isparta'da uyuşturucu madde ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, Isparta'dan transit geçiş yapan bir otobüs şüpheli bulunarak durduruldu. Yapılan aramada, yaklaşık 2 bin 700 adet ecstasy hap üretilebilecek MDMA ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet ekipleri, şehrin her noktasında narkotik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgularken, vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi ve UYUMA uygulaması üzerinden şüpheli durumları ihbar etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, Narvas Projesi kapsamında yapılan ihbarların titizlikle değerlendirildiği belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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