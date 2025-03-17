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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı
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Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli türde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, yakalanan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 09-15 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 13 ayrı uyuşturucu madde operasyonlarında 2 bin 300 kullanımlık kağıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid, 1,25 gram esrar, 0,83 gram kokain, 0,64 gram metamfetamin ve 73 adet sentetik ecza ele geçirildi. Toplam 18 şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, 4 şüpheli Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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