Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 104 Adet Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Yunus timlerince gerçekleştirilen kontrollerde bir şüpheli durduruldu. Yapılan aramada, şahsın üzerinde 104 adet sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA