Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 5 Adli İşlem

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 5 Adli İşlem
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. 1 şüpheli tutuklandı, 5 kişiye adli işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı, 5 kişiye adli işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 8 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1,86 gram metamfetamin, 9 tablet sentetik ecza, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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