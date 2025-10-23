Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Güncelleme:
Isparta'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Ekim Salı günü Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 88 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

