Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz çarşamba günü uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, silahlar ve para ele geçirildi. Operasyonda 34,55 gram metamfetamin, 24 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 550 TL nakit para bulundu. Yapılan işlemlerde 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. 1 şüpheli ise, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Aynı gün adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor

Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.