Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz çarşamba günü uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, silahlar ve para ele geçirildi. Operasyonda 34,55 gram metamfetamin, 24 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 550 TL nakit para bulundu. Yapılan işlemlerde 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. 1 şüpheli ise, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Aynı gün adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA