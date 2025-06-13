Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği uyuşturucu operasyonunda sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi ve aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi ve aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Isparta il merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Haziran 2025 Çarşamba günü bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda: 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. 1 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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