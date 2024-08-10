Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yasa dışı kenevir ekimi yapan 1 şahıs tutuklandı. Operasyonda çok sayıda malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde üretimine yönelik yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alındı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs ile birlikte bin 772 kök kenevir bitkisi, 2 bin 860 gram kubar esrar, 430 gram kenevir tohumu, 3 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve 171 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 1'i uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA