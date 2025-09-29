Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da gerçekleştirilen polis operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucu 1 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak dün bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu

Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu
2018 yılında 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu

7 yıl önce 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.