Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak dün bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA