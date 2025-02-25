Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Isparta'da düzenlenen operasyonda, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Gönen ilçesinde M.Ö. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 1 kilo skunk ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alınıp hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 21 Şubat Cuma günü kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Bu doğrultuda Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, M.Ö. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA