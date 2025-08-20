Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sentetik kannabinoid ve metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da geçtiğimiz gün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir şahsın üzerinde yapılan aramada 860 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 3,03 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA