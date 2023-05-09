Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

Isparta'da polisin gerçekleştirdiği 44 uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24 Nisan-2 Mayıs 2023 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik 44 operasyon gerçekleştirildi. 48 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda; şüphelilerden çok sayıda uyuşturucu, uyarıcı ve halüsinojen nitelikli madde ile uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem başlatılırken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA