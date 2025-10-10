Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda, 12,5 gram esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan aramalarda 12,5 gram esrar, sentetik kannabinoid ve sentetik ecza maddesi bulundu. Operasyonlarda 4 kişiden 2'si hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor

İlk transferini yapıyor! Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.