Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Gözaltı

Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan aramalarda 12,5 gram esrar, sentetik kannabinoid ve sentetik ecza maddesi bulundu. Operasyonlarda 4 kişiden 2'si hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ISPARTA