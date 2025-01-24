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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 19 Tutuklama

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 19 Tutuklama
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Isparta'da son 21 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 71 kişi gözaltına alındı, bunlardan 19'u tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Isparta'da son 21 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 71 kişiden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, son 21 günde düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda 585,85 gram metamfetamin, 70,62 gram esrar, 2,76 gram eroin, 3 bin 556 içimlik kannabinoid ve 207 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 71 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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