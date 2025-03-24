Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

Milyonlar bu toplantıya kilitlendi! Zirvenin ana gündemi İmamoğlu
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı

Özdağ Silivri'de karşılaştıkları anları paylaştı: Biraz önce gördüm...
Yavaş'ı küplere bindiren 'pamuk şeker' olayının aslı başka çıktı

Yavaş'ı küplere bindiren "pamuk şeker" olayının aslı başka çıktı
Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum

Sorgudan yeni detay! İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 19 Şüpheli Yakalandı

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 19 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 5 bin 213 kullanımlık sentetik kannabinoid, esrar ve metamfetamin ele geçirildi. 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Isparta'da polis ekiplerince yaklaşık bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 bin 213 kullanımlık sentetik kannabinoid, 221,09 gram esrar, 8,64 gram metamfetamin ve 10 sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu suçlarından işlem yapılan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri tarafından 16-22 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili 14 ayrı yakalama gerçekleştirildi. Operasyonlar dahilinde toplam 5 bin 213 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 221,09 gram esrar, 8,64 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza ele geçirildi. Toplam 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bunlardan 14'ü uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem görürken, 5 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title