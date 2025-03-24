Isparta'da Uyuşturucu Operasyonları: 19 Şüpheli Yakalandı

Isparta'da polis ekiplerince yaklaşık bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 bin 213 kullanımlık sentetik kannabinoid, 221,09 gram esrar, 8,64 gram metamfetamin ve 10 sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu suçlarından işlem yapılan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri tarafından 16-22 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili 14 ayrı yakalama gerçekleştirildi. Operasyonlar dahilinde toplam 5 bin 213 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 221,09 gram esrar, 8,64 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza ele geçirildi. Toplam 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bunlardan 14'ü uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem görürken, 5 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA