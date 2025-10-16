Isparta'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 186 Adet Ele Geçirildi

Isparta'da, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçtan 186 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler dün, Gönen ilçesi Havalimanı Yol Kontrol Noktası'nda gerçekleştirilen uygulamada bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, 186 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ISPARTA