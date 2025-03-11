Isparta'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, İki Şahıs Gözaltına Alındı
Isparta'da yapılan denetimlerde, üzerinde uyuşturucu madde bulunduran iki şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen maddeler arasında 0,64 gram metamfetamin ve 12 içimlik sentetik kannabinoid bulunuyor.
Isparta'da üzerinde uyuşturucu bulunduran 2 şahıs gözaltına alındı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, gerçekleştirdikleri denetimler sırasında iki şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahısların üzerinden toplam 0,64 gram metamfetamin ve 12 içimlik sentetik kannabinoid bulundu. Şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa