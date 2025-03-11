Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
Trump ile Zelenskiy kavga etmişti! Değerli mineral anlaşması imzalanıyor

Görüşmeler başladı! Trump istediğini alıyor
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor

Isparta'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, İki Şahıs Gözaltına Alındı

Isparta'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, İki Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da yapılan denetimlerde, üzerinde uyuşturucu madde bulunduran iki şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen maddeler arasında 0,64 gram metamfetamin ve 12 içimlik sentetik kannabinoid bulunuyor.

Isparta'da üzerinde uyuşturucu bulunduran 2 şahıs gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, gerçekleştirdikleri denetimler sırasında iki şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahısların üzerinden toplam 0,64 gram metamfetamin ve 12 içimlik sentetik kannabinoid bulundu. Şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray'da kalmak için dünyaları istiyor
img

Akıma Nurgül Yeşilçay da dahil oldu, gören mest oldu
img

Batman'a Alman gelin! "Bana prenses gibi hissettiriyor"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu

Resmen vahşet! Eski sevgilisinin başını defalarca yere vurdu
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu
Rusya-Ukrayna savaşında kanlı gece! 337 insansız hava aracı vuruldu

Böylesi hiç yaşanmadı! Rusya'nın açıkladığı rakam hayli vahim

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.