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Isparta'da UMKE ve AFAD'dan Gerçekçi Tatbikat

Isparta'da UMKE ve AFAD'dan Gerçekçi Tatbikat
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta UMKE ve AFAD, deprem ve trafik kazalarına karşı müdahale eğitimleri gerçekleştirdi. 91 personelin katıldığı tatbikatta zorlu koşullarda hasta kurtarma teknikleri uygulandı.

Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD tarafından gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikatta deprem, kaza ve afetlere karşı müdahale eden sağlık ekiplerinin zorlu mücadelesi nefesleri kesti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Yukarıgökdere mevkiinde 2-4 Ekim tarihleri arasında 3'üncü Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olarak bölge eğitim ve tatbikatı gerçekleştirildi. 91 UMKE ve Isparta AFAD personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta deprem, heyelan ve çoklu yaralanmalı trafik kazası, engebeli araziden hasta kurtarma vakalarına müdahale edildi. Tatbikat gereğince triyaj, crush sendromu, enkaz altında hasta müdahalesi, heyelan altında hasta müdahalesi, olay yeri yönetimi, hasta taşıma teknikleri, afet bilinci ve yönetimi, tıbbi ekipman kullanımı, engebeli arazide ve uçurumdan hasta-yaralı kurtarma, telsiz kullanımı ve haberleşme gibi konular işlendi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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