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Isparta'da traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün devrilmesine neden oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen bildirdi ancak sürücü kurtarılamadı. Yakınları hastaneye gelerek sinir krizi geçirdi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Bahtiyar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ethem Necati Tepeli (35) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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