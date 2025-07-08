Isparta'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Isparta'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaçla çarpmasının ardından ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'da meydana gelen kazada, traktörün ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saatlerinde Isparta'nın Çünür Mahallesi 5421'inci Sokak'ta meydana geldi. 68 yaşındaki İbrahim Kutlu'nun kullandığı 15 PS 031 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İbrahim Kutlu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kutlu'nun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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