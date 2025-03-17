Isparta'da Trafik ve Asayiş Denetimleri: 38 Bin 278 Kişi Sorgulandı

Isparta'da son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 38 bin 278 kişi sorgulandı, 34 aranan şahıs yakalandı ve 21 bin 1 araç kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca bin 769 sürücüye idari ceza uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 09-15 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde 38 bin 278 kişi sorgulanırken, 34 aranan şahıs tespit edilerek haklarında işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 21 bin 1 araç kontrol edildi, bin 769 sürücüye idari ceza uygulandı. - ISPARTA